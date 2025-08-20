VÍDEO: Bia Miranda e Gato Preto batem carro de luxo e vão embora

Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 6h30. Uma das vítimas foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Alvorada. Testemunhas relataram que o carro dos influenciadores ficou parado no meio da avenida enquanto eles saíam a pé.

Na manhã desta quarta-feira (20), um acidente envolvendo dois veículos chamou atenção na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após vídeos mostrarem os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda deixando o local rapidamente, sem prestar socorro ou aguardar a chegada da polícia.

O episódio viralizou depois que o perfil Gossip do Dia compartilhou imagens mostrando o momento em que Gato Preto e Bia Miranda deixam o carro. Nos Stories, Gato Preto comentou de forma descontraída sobre o prejuízo milionário: “Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave”.

Horas antes do acidente, ambos haviam publicado vídeos de uma noite animada, com bebidas alcoólicas e cigarros, sugerindo que o clima festivo antecedeu o incidente.

Nas imagens, é possível ver Bia Miranda registrando um vídeo com um fã que a reconheceu no local, enquanto Gato Preto, ao fundo, grita: “Um milhão e meio jogado fora”. Ele também mostrou um corte na mão e compartilhou uma foto retornando para casa por meio de um carro de aplicativo, dizendo: “Só quero minha casa”.