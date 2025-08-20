Piracicaba amplia frota da saúde com 7 novos veículos

A Prefeitura de Piracicaba reforçou a frota da Secretaria Municipal de Saúde com a aquisição de 7 novos veículos, elevando o total para 106 unidades destinadas ao transporte de pacientes e equipamentos. O investimento supera R$ 3 milhões e inclui 2 ambulâncias, 4 vans e 1 furgão.
As ambulâncias já equipadas serão destinadas ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ao transporte de pacientes acamados para consultas dentro ou fora do município. Entre as vans, uma possui 20 lugares para passageiros, enquanto outra foi adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, acomodando 3 cadeirantes e 4 acompanhantes. O furgão será usado para entrega de medicamentos e equipamentos da Secretaria de Saúde. Todos os veículos serão utilizados pelo Serviço Integrado de Transporte da pasta.
“Com a entrega desses novos veículos, reforçamos a estrutura da nossa rede de saúde e garantimos mais agilidade no atendimento, conforto no transporte de pacientes e melhores condições de trabalho para nossas equipes”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco.
Reinaldo Pousa, secretário executivo de Transportes Internos, responsável pela tramitação que resultou na compra, destacou que “o investimento de mais de R$ 3 milhões na renovação da frota demonstra o compromisso da administração em estruturar a cidade com equipamentos modernos, preparados para atender as demandas atuais e futuras da população.”
O prefeito Helinho Zanatta ressaltou que a ação fortalece a saúde pública: “Nossa prioridade é cuidar das pessoas. Esses veículos significam mais qualidade no atendimento e mais dignidade para quem precisa do transporte oferecido pela rede municipal de saúde. Seguiremos trabalhando para garantir uma estrutura cada vez melhor para a população de Piracicaba.”