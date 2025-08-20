Piracicaba amplia frota da saúde com 7 novos veículos

A Prefeitura de Piracicaba reforçou a frota da Secretaria Municipal de Saúde com a aquisição de 7 novos veículos, elevando o total para 106 unidades destinadas ao transporte de pacientes e equipamentos. O investimento supera R$ 3 milhões e inclui 2 ambulâncias, 4 vans e 1 furgão.

As ambulâncias já equipadas serão destinadas ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ao transporte de pacientes acamados para consultas dentro ou fora do município. Entre as vans, uma possui 20 lugares para passageiros, enquanto outra foi adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, acomodando 3 cadeirantes e 4 acompanhantes. O furgão será usado para entrega de medicamentos e equipamentos da Secretaria de Saúde. Todos os veículos serão utilizados pelo Serviço Integrado de Transporte da pasta.