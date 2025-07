'Lua cheia do veado': fenômeno astronômico ocorre hoje (10)

O fenômeno astronômico "Lua cheia do veado", poderá ser visto de todo Brasil nesta quinta-feira (10) - caso as condições climáticas sejam favoráveis - com o ápice sendo por volta das 17h30. Contudo, o momento ideal para a observação será no início da noite, logo após o pôr do sol, quando a Lua surgir no horizonte com seu característico tom alaranjado.

A recomendação é buscar um local com boa visibilidade do céu e baixa poluição luminosa. Não é necessário telescópio, mas binóculos simples podem auxiliar na visualização de detalhes como as manchas escuras na superfície do nosso satélite natural.

Origens e outros nomes da "Lua Cheia do Veado"