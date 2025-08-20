Roteiro no Cemitério da Saudade abre inscrições; veja como fazer

O evento será conduzido por historiadores e guia de turismo, com participação especial de atores da Cia. Metamorfose de Teatro. A realização é da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com o grupo criativo Patrimônios da Saudade.

Começam nesta quarta-feira (20), às 19h, as inscrições para a próxima edição do roteiro turístico gratuito no Cemitério da Saudade. Interessados em participar devem se inscrever no link . As vagas são limitadas a 80 pessoas. Denominado Patrimônios da Saudade – Especial 258 anos de Piracicaba, o roteiro acontece no domingo (24), desta vez, no período da manhã, das 9h às 11h, evidenciando figuras folclóricas e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Piracicaba.

Durante a visita, o público poderá ouvir sobre a vida e curiosidades a respeito de figuras como Marina Tricânico, poetisa piracicabana autora do hino da Polícia Militar Feminina do Estado de São Paulo; Thales Castanho de Andrade, pioneiro na literatura infanto-juvenil brasileira, e Erotides de Campos, compositor e professor que tem em sua sepultura uma máscara mortuária, um elemento único no cemitério; além de Nhô Lica, o colecionador de pedras, o médico Alfredo Cardoso, entre outros.

“É uma edição especial, em comemoração ao aniversário da cidade. Por isso, o roteiro foi pensado para compartilhar com o público informações sobre a vida de pessoas e figuras folclóricas que ajudaram na construção do município e fazem parte da identidade dos piracicabanos. Nosso intuito é levar cada vez mais história, arte cemiterial e educação patrimonial para as pessoas”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

No roteiro, as informações serão compartilhadas pelos historiadores Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, autores do livro Somos Todos Iguais, lançado em 2022, que compila dados e faz um resgate histórico sobre o Cemitério da Saudade, que foi inaugurado oficialmente em 2 de dezembro de 1872. A condução será feita pelo guia de turismo Otacilio Júnior e haverá participação especial dos atores Daniela Tonin, Larissa Lorenz, Felipe Yubai, Gabriel Monndini, Matteus Cobra, Vicente Mateus e Washington Poppi, da Cia. Metamorfose de Teatro, que é coordenada por Poppi.