EM PIRACICABA

Roteiro no Cemitério da Saudade abre inscrições; veja como fazer

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Túmulo de Prudente de Moraes integra trajeto do roteiro no Cemitério da Saudade.
Túmulo de Prudente de Moraes integra trajeto do roteiro no Cemitério da Saudade.

Começam nesta quarta-feira (20), às 19h, as inscrições para a próxima edição do roteiro turístico gratuito no Cemitério da Saudade. Interessados em participar devem se inscrever no link. As vagas são limitadas a 80 pessoas. Denominado Patrimônios da Saudade – Especial 258 anos de Piracicaba, o roteiro acontece no domingo (24), desta vez, no período da manhã, das 9h às 11h, evidenciando figuras folclóricas e pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Piracicaba.

O evento será conduzido por historiadores e guia de turismo, com participação especial de atores da Cia. Metamorfose de Teatro. A realização é da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com o grupo criativo Patrimônios da Saudade.

Durante a visita, o público poderá ouvir sobre a vida e curiosidades a respeito de figuras como Marina Tricânico, poetisa piracicabana autora do hino da Polícia Militar Feminina do Estado de São Paulo; Thales Castanho de Andrade, pioneiro na literatura infanto-juvenil brasileira, e Erotides de Campos, compositor e professor que tem em sua sepultura uma máscara mortuária, um elemento único no cemitério; além de Nhô Lica, o colecionador de pedras, o médico Alfredo Cardoso, entre outros.

“É uma edição especial, em comemoração ao aniversário da cidade. Por isso, o roteiro foi pensado para compartilhar com o público informações sobre a vida de pessoas e figuras folclóricas que ajudaram na construção do município e fazem parte da identidade dos piracicabanos. Nosso intuito é levar cada vez mais história, arte cemiterial e educação patrimonial para as pessoas”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Turismo, Clarissa Quiararia.

No roteiro, as informações serão compartilhadas pelos historiadores Paulo Renato Tot Pinto e Maurício Beraldo, autores do livro Somos Todos Iguais, lançado em 2022, que compila dados e faz um resgate histórico sobre o Cemitério da Saudade, que foi inaugurado oficialmente em 2 de dezembro de 1872. A condução será feita pelo guia de turismo Otacilio Júnior e haverá participação especial dos atores Daniela Tonin, Larissa Lorenz, Felipe Yubai, Gabriel Monndini, Matteus Cobra, Vicente Mateus e Washington Poppi, da Cia. Metamorfose de Teatro, que é coordenada por Poppi.

Para a visita, a recomendação é usar sapatos fechados apropriados para caminhadas e preferencialmente calça. Além disso, os organizadores orientam a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

SERVIÇO

As inscrições para o roteiro turístico gratuito “Patrimônios da Saudade – Especial 258 anos de Piracicaba” começam nesta quarta-feira (20), às 19h, e podem ser feitas pelo link disponibilizado pela Prefeitura, com vagas limitadas a 80 participantes. O passeio será realizado no domingo (24), das 9h às 11h, no Cemitério da Saudade, e contará com historiadores, guia de turismo e atores da Cia. Metamorfose de Teatro, que vão apresentar a história de figuras folclóricas e personalidades importantes para o desenvolvimento da cidade. Recomenda-se o uso de sapatos fechados e calças adequadas para caminhada, e os participantes são incentivados a levar alimentos não perecíveis para doação ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

