Vovô de 72 anos condenado por estupro é preso pelo Baep

Um idoso aposentado de 72 anos, condenado a 24 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi capturado pelo BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) no fim da tarde desta segunda-feira (18), em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba.
A prisão aconteceu por volta das 17h, na rua Sílvio Luiz Mantelli, no Jardim Cândida. Os policiais receberam informações sobre um mandado de prisão expedido contra o homem, referente ao artigo 216-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.
As equipes foram até a residência do procurado, onde ele foi localizado e não ofereceu resistência. Após ser informado sobre seus direitos, o homem foi levado ao Plantão Policial de Araras e segue à disposição da Justiça para cumprir a pena em regime fechado.
Um boletim de ocorrência da captura foi registrado.