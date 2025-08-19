19 de agosto de 2025
'Patroa do tráfico' é presa com crack, dinheiro e celular

Divulgação PM
As drogas, o dinheiro e o aparelho foram apreendidos pela polícia.
 A madrugada desta terça-feira (19) foi de ação policial pesada em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar prendeu uma mulher acusada de comandar o tráfico de drogas no bairro São Dimas.

Durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia sobre a movimentação suspeita em uma casa e foram até o local. Ao ser abordada, a mulher não escondeu: confessou que vendia entorpecentes e mostrou onde estavam os produtos do crime.

Na residência, a PM apreendeu 23 pedras de crack, R$ 166 em dinheiro vivo e um celular que havia sido recebido como pagamento em droga.

A criminosa foi levada direto para o Plantão Policial e ficou presa, à disposição da Justiça. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação.

