'Patroa do tráfico' é presa com crack, dinheiro e celular

A madrugada desta terça-feira (19) foi de ação policial pesada em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar prendeu uma mulher acusada de comandar o tráfico de drogas no bairro São Dimas.
VEJA MAIS
- Vovô de 72 anos condenado por estupro é preso pelo Baep
- "Rolê" com arma de fogo raspada acaba em prisão em Piracicaba
Durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia sobre a movimentação suspeita em uma casa e foram até o local. Ao ser abordada, a mulher não escondeu: confessou que vendia entorpecentes e mostrou onde estavam os produtos do crime.
Na residência, a PM apreendeu 23 pedras de crack, R$ 166 em dinheiro vivo e um celular que havia sido recebido como pagamento em droga.
A criminosa foi levada direto para o Plantão Policial e ficou presa, à disposição da Justiça. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso está sob investigação.