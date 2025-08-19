'Patroa do tráfico' é presa com crack, dinheiro e celular

A madrugada desta terça-feira (19) foi de ação policial pesada em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Polícia Militar prendeu uma mulher acusada de comandar o tráfico de drogas no bairro São Dimas.

Durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia sobre a movimentação suspeita em uma casa e foram até o local. Ao ser abordada, a mulher não escondeu: confessou que vendia entorpecentes e mostrou onde estavam os produtos do crime.