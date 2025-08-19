Câmara aprova urgência do PL da Adultização

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), o Projeto de Lei nº 2.628/2022, conhecido como PL da “Adultização”, que trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O texto agora segue para análise no plenário, com expectativa de votação nesta quarta-feira (20).

O projeto ainda enfrenta divergências entre os parlamentares. Integrantes da oposição se manifestaram contra a proposta, argumentando que o conteúdo pode ser utilizado como base para a regulamentação de redes sociais. Deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro protestaram contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), devido à realização de votação simbólica, que não exige registro nominal dos votos.

A Proposta