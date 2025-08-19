19 de agosto de 2025
Câmara aprova urgência do PL da Adultização

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
O texto agora segue para análise no plenário, com expectativa de votação nesta quarta-feira (20)
O texto agora segue para análise no plenário, com expectativa de votação nesta quarta-feira (20)

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), o Projeto de Lei nº 2.628/2022, conhecido como PL da “Adultização”, que trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O texto agora segue para análise no plenário, com expectativa de votação nesta quarta-feira (20).

Saiba Mais:

O projeto ainda enfrenta divergências entre os parlamentares. Integrantes da oposição se manifestaram contra a proposta, argumentando que o conteúdo pode ser utilizado como base para a regulamentação de redes sociais. Deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro protestaram contra o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), devido à realização de votação simbólica, que não exige registro nominal dos votos.

A Proposta

O relatório apresentado pelo deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), com 93 páginas, determina que os produtos e serviços oferecidos no ambiente digital assegurem a proteção de crianças e adolescentes. O texto estabelece exigências quanto à privacidade, proteção de dados e segurança.

Entre as medidas propostas, estão ações para prevenir e mitigar o acesso de menores a conteúdos ligados à exploração sexual, violência física, assédio e bullying virtual. O projeto também determina que os responsáveis legais devem ter acesso a informações sobre os riscos desses conteúdos, bem como às ferramentas de controle e segurança adotadas pelas plataformas.

As empresas de tecnologia deverão permitir que os responsáveis definam as configurações de privacidade, restrinjam transações financeiras e monitorem perfis de adultos que interagirem com crianças e adolescentes.

Regulamentação e controle parental

O projeto delega ao Poder Executivo a responsabilidade de regulamentar os mecanismos de controle parental, com base no interesse de crianças e adolescentes e considerando o desenvolvimento progressivo de suas capacidades. Os fornecedores de serviços deverão apresentar suas propostas de controle parental ao Executivo para validação, embora a disponibilização dos produtos e serviços não dependa da aprovação prévia.

A proposta se alinha à intenção do governo federal de propor diretrizes para a regulação de plataformas digitais. No entanto, o governo deve aguardar a tramitação do projeto de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que trata da exploração digital de menores.

Penalidades previstas

O texto prevê sanções para as plataformas que não cumprirem as determinações. As punições incluem:

  • Advertência com prazo de 30 dias para correções;
  • Multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, ou entre R$ 10 e R$ 1.000 por usuário cadastrado, limitada a R$ 50 milhões por infração;
  • Suspensão temporária das atividades;
  • Proibição do exercício das atividades.

O valor das multas será destinado ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente. Em caso de empresas estrangeiras, a responsabilidade pelas penalidades pode ser atribuída solidariamente à filial ou unidade estabelecida no Brasil.

