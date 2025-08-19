'Rolê' com arma de fogo raspada acaba em prisão em Piracicaba

Dois homens acabaram atrás das grades na tarde desta segunda-feira (18), depois de serem flagrados pela Força Tática com um revólver de uso restrito no bairro Diamante, em Piracicaba.
A equipe fazia patrulhamento pela avenida Brasília, quando desconfiou de um carro parado em um posto de combustíveis. Assim que os ocupantes perceberam a viatura, mudaram o comportamento e levantaram ainda mais suspeita. A abordagem foi imediata.
Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com numeração raspada, municiado com seis cartuchos — quatro intactos, um picotado e dois já deflagrados.
A dupla foi presa em flagrante e levada direto para o Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.