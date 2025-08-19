19 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
PISTOLA NO CARRO

'Rolê' com arma de fogo raspada acaba em prisão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação PM
A arma de fogo foi apreendida e apresentada na delegacia.
A arma de fogo foi apreendida e apresentada na delegacia.

 Dois homens acabaram atrás das grades na tarde desta segunda-feira (18), depois de serem flagrados pela Força Tática com um revólver de uso restrito no bairro Diamante, em Piracicaba.

VEJA MAIS

A equipe fazia patrulhamento pela avenida Brasília, quando desconfiou de um carro parado em um posto de combustíveis. Assim que os ocupantes perceberam a viatura, mudaram o comportamento e levantaram ainda mais suspeita. A abordagem foi imediata.

Dentro do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com numeração raspada, municiado com seis cartuchos — quatro intactos, um picotado e dois já deflagrados.

A dupla foi presa em flagrante e levada direto para o Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários