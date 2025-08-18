19 de agosto de 2025
EM PIRACICABA

Revólver e cocaína: Traficante é preso pela Força Tática

Divulgação PM
As drogas, a arma de fogo e o celular foram apreendidos pela polícia.
 A tarde deste domingo (17) foi marcada por uma ação certeira da Força Tática em Piracicaba. Durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, policiais abordaram um veículo Ford New Fiesta e acabaram descobrindo um esquema pesado de tráfico.

Na revista, os PMs localizaram 254 pinos de cocaína prontos para venda e um revólver calibre 38 carregado com quatro munições intactas, escondidos atrás do porta-luvas. Um celular, que pode ter sido utilizado na negociação das drogas, também foi apreendido.

O motorista, que não teve a identidade revelada, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O carro usado por ele foi recolhido como parte do inquérito.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial e segue preso, à disposição da Justiça.

