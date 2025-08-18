Revólver e cocaína: Traficante é preso pela Força Tática

A tarde deste domingo (17) foi marcada por uma ação certeira da Força Tática em Piracicaba. Durante patrulhamento no bairro Novo Horizonte, policiais abordaram um veículo Ford New Fiesta e acabaram descobrindo um esquema pesado de tráfico.

Na revista, os PMs localizaram 254 pinos de cocaína prontos para venda e um revólver calibre 38 carregado com quatro munições intactas, escondidos atrás do porta-luvas. Um celular, que pode ter sido utilizado na negociação das drogas, também foi apreendido.