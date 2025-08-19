Mostra Sesc de Cinema terá exibição no Centro Cultural Zazá

O Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), em parceria com o Sesc, realiza nesta terça-feira (19), às 19h, a VII Mostra Sesc de Cinema, no Centro Cultural Zazá, localizado no bairro Mário Dedini. A exibição é gratuita e aberta ao público, com entrada por ordem de chegada.
A programação traz quatro curtas-metragens de animação que unem sensibilidade e reflexão. Diafragma mostra a trajetória de um adolescente criativo que, diante do risco da cegueira, busca novas formas de se relacionar com o mundo. Pororoca apresenta, de maneira poética, o encontro das águas do rio e do mar, simbolizado pela relação entre uma baleia e um peixe-boi. Felícia e os Super-Resíduos do Bem acompanha uma menina com deficiência que transforma materiais recicláveis em brinquedos e enfrenta o vilão General Chorume, reforçando temas de inclusão e meio ambiente. Já A Menina e a Árvore, inspirado na poesia de Manoel de Barros, destaca a urgência climática e as belezas naturais do Pantanal em uma narrativa delicada e poética.
A mostra integra o circuito nacional da VII Mostra Sesc de Cinema, que percorre diversas cidades brasileiras com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema independente e valorizar a produção audiovisual nacional. Em Piracicaba, a realização conta com o MISP, equipamento da Prefeitura de Piracicaba vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, em parceria direta com o Sesc.
Para Rober Caprecci, coordenador do MISP, a iniciativa amplia o contato do público com o cinema brasileiro. “A Mostra Sesc de Cinema aproxima a comunidade de diferentes histórias, narrativas e estéticas, fortalecendo a formação de novos públicos e oferecendo experiências que unem cultura, lazer e reflexão em um espaço acessível e gratuito”, afirma.
SERVIÇO
VII Mostra Sesc de Cinema. No Centro Cultural Zazá (R. Jacinto Roberto Penedo, 190). Terça-feira, 19/08, às 19h. Entrada gratuita por ordem de chegada. Informações pelo telefone (19) 3403-2620.