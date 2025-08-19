ANVISA proíbe venda de radiofármacos para detectar câncer

Os medicamentos afetados pela decisão são o MDP, Fitato de Sódio, DTPA e DMS. Esses produtos são utilizados em exames de diagnóstico por imagem e no monitoramento de doenças como câncer e problemas cardíacos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar e a proibição da comercialização e importação de radiofármacos de duas empresas: a Theia Nuclear Distribuidora de Radiofármacos e a Medical Armazenagem Logística e Distribuição. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (18), foi motivada pela venda de medicamentos sem o devido registro.

Segundo a agência, a comercialização desses radiofármacos sem registro viola a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 567/2021, prorrogada pela RDC 968/2025. Essa norma estabelece critérios e procedimentos temporários e excepcionais para a importação de radiofármacos industrializados.

“A venda desse tipo de medicamento sem registro descumpre as medidas determinadas para radiofármacos pela RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 567/2021, prorrogada pela RDC 968/2025. A norma definiu critérios e procedimentos temporários e excepcionais para importação de uma lista específica de radiofármacos industrializados”, informou o órgão.

A interdição cautelar é uma medida temporária que impede a circulação e o uso imediato dos produtos. Já a proibição de comercialização e importação é mais abrangente, permanecendo em vigor até que as empresas envolvidas se adequem às normas sanitárias exigidas pela Anvisa.