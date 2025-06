Como a Drogal virou gigante das farmácias no interior paulista

Em 2025, a empresa projeta ultrapassar R$ 3 bilhões em faturamento. Esse desempenho coloca a Drogal em posição de destaque no concorrido setor farmacêutico, mantendo uma estratégia focada no interior paulista e no sul de Minas Gerais, onde detém forte capilaridade e operação própria de abastecimento.

A rede de farmácias Drogal, nascida em Piracicaba (SP) em 1935, está prestes a comemorar nove décadas de existência. Comandada pela quarta geração da família Cançado, a empresa permanece fiel à gestão familiar que a viu nascer, e hoje se consolida como uma das maiores redes regionais do Brasil, com quase 400 unidades.

“Chegar aos 90 anos com solidez e visão de futuro é motivo de orgulho. Crescemos com consistência, sem abrir mão da proximidade com o cliente”, afirma Marcelo Cançado, diretor administrativo da empresa.

Raízes mineiras, força paulista

A semente da Drogal foi plantada em 1935, quando Cyro Lopes Cançado deixou a cidade mineira de Pitangui rumo a Piracicaba. Lá, fundou a Pharmacia do Povo, focada na manipulação de fórmulas. Após seu falecimento, seu filho José Agenor assumiu a farmácia com a ajuda do cunhado, Paulo Afrânio Lessa, mantendo o negócio na família.

Foi apenas em 1982 que todas as unidades adotaram o nome Drogal, marcando a transição para uma operação mais estruturada. A verdadeira aceleração no crescimento veio a partir de 2008, com a meta inicial de alcançar 100 lojas até 2013 — objetivo superado com sobra. Hoje, a rede soma 397 unidades em mais de 130 municípios, e planeja chegar a 435 lojas ainda este ano.

O balcão que escuta o cliente