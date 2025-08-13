Lula anuncia plano para ajudar empresas contra tarifaço; entenda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (13) a Medida Provisória (MP) que cria o programa "Brasil Soberano", uma série de ações para socorrer empresas brasileiras, especialmente as de pequeno porte, afetadas pelas tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump. A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade.

O pacote de socorro foi detalhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e inclui uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para os produtores atingidos, além de outras medidas estratégicas.

Principais pontos da MP