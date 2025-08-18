SUS inicia troca de papanicolau por exame de DNA, veja

O DNA-HPV analisa amostras coletadas do colo do útero para identificar 14 subtipos do papilomavírus humano (HPV) associados ao desenvolvimento de câncer. O exame permite a detecção do vírus antes do aparecimento de lesões, ampliando a possibilidade de diagnóstico precoce.

O Ministério da Saúde iniciou, na sexta-feira (15), a distribuição do exame de DNA-HPV, que será gradualmente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como método primário para o rastreamento do câncer de colo do útero. O exame deve substituir, de forma progressiva, o teste de papanicolau, que continuará sendo utilizado apenas para confirmação de casos positivos.

A nova estratégia será inicialmente implantada em 13 localidades: um município de cada estado selecionado — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Distrito Federal — como parte da fase inicial de implementação.

A meta da pasta é ampliar o uso do DNA-HPV até alcançar cobertura nacional no SUS até o final de 2026, com previsão de beneficiar anualmente cerca de 7 milhões de mulheres com idades entre 25 e 64 anos.

Como funciona o novo teste

A coleta do exame permanece semelhante à do papanicolau, com a retirada de secreção do colo do útero. A diferença está no armazenamento: em vez de ser colocada em lâmina, a amostra é enviada em tubo com líquido conservante a laboratórios que realizam análise molecular do DNA viral.