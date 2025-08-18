18 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
SAÚDE

SUS inicia troca de papanicolau por exame de DNA, veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O exame deve substituir, de forma progressiva, o teste de papanicolau, que continuará sendo utilizado apenas para confirmação de casos positivos
O exame deve substituir, de forma progressiva, o teste de papanicolau, que continuará sendo utilizado apenas para confirmação de casos positivos

O Ministério da Saúde iniciou, na sexta-feira (15), a distribuição do exame de DNA-HPV, que será gradualmente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como método primário para o rastreamento do câncer de colo do útero. O exame deve substituir, de forma progressiva, o teste de papanicolau, que continuará sendo utilizado apenas para confirmação de casos positivos.

Saiba Mais:

O DNA-HPV analisa amostras coletadas do colo do útero para identificar 14 subtipos do papilomavírus humano (HPV) associados ao desenvolvimento de câncer. O exame permite a detecção do vírus antes do aparecimento de lesões, ampliando a possibilidade de diagnóstico precoce.

A nova estratégia será inicialmente implantada em 13 localidades: um município de cada estado selecionado — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pará, Rondônia, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Distrito Federal — como parte da fase inicial de implementação.

A meta da pasta é ampliar o uso do DNA-HPV até alcançar cobertura nacional no SUS até o final de 2026, com previsão de beneficiar anualmente cerca de 7 milhões de mulheres com idades entre 25 e 64 anos.

Como funciona o novo teste

A coleta do exame permanece semelhante à do papanicolau, com a retirada de secreção do colo do útero. A diferença está no armazenamento: em vez de ser colocada em lâmina, a amostra é enviada em tubo com líquido conservante a laboratórios que realizam análise molecular do DNA viral.

O intervalo entre exames também será alterado. Mulheres com resultado negativo poderão repetir o exame a cada cinco anos, o que reduz a necessidade de procedimentos repetitivos. A análise é capaz de identificar o vírus antes que alterações celulares se manifestem, permitindo ações antecipadas.

A tecnologia foi desenvolvida pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A decisão de adoção do método foi tomada após avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que apontou maior precisão do DNA-HPV em comparação ao papanicolau.

Segundo o Ministério da Saúde, a estrutura criada durante a pandemia para testagem molecular será reaproveitada para os exames de HPV, o que deve acelerar a implantação da nova estratégia nos serviços públicos.

HPV e prevenção

O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção viral comum e associada ao desenvolvimento de câncer de colo do útero. A transmissão ocorre principalmente por contato sexual. Muitas vezes, o vírus não apresenta sintomas visíveis.

A vacinação contra o HPV está disponível no SUS. A aplicação ocorre em dose única para meninas entre 9 e 14 anos, além de grupos específicos até 45 anos, como pessoas com imunossupressão ou em tratamento oncológico.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de colo do útero é o terceiro mais incidente entre mulheres no Brasil, com estimativa de 17 mil novos casos por ano e cerca de 20 mortes diárias, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o DNA-HPV como o padrão mais eficaz para rastrear a doença. A adoção da tecnologia está alinhada à meta internacional de eliminar o câncer de colo do útero como problema de saúde pública até 2030.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários