Condenado a 60 anos e resgatado de velório é preso em Piracicaba

Um bandido de alta periculosidade voltou para a prisão na noite desta sexta-feira (15) em Piracicaba. A Polícia Militar capturou o homem condenado a mais de 60 anos de prisão por crimes pesados como homicídio, sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Mas a história é ainda mais inacreditável: ele estava preso em Minas Gerais e, durante a escolta para um velório, foi resgatado por comparsas armados que renderam os agentes e levaram para destino desconhecido. Desde então, o fugitivo vivia escondido em Piracicaba.