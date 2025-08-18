18 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

BANDIDO PERIGOSO

Condenado a 60 anos e resgatado de velório é preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Comparsas resgataram o homem de uma escolta em um velório no estado de MG.
Comparsas resgataram o homem de uma escolta em um velório no estado de MG.

 Um bandido de alta periculosidade voltou para a prisão na noite desta sexta-feira (15) em Piracicaba. A Polícia Militar capturou o homem condenado a mais de 60 anos de prisão por crimes pesados como homicídio, sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Mas a história é ainda mais inacreditável: ele estava preso em Minas Gerais e, durante a escolta para um velório, foi resgatado por comparsas armados que renderam os agentes e  levaram para destino desconhecido. Desde então, o fugitivo vivia escondido em Piracicaba.

Na abordagem da PM, o criminoso tentou enganar os policiais com documento falso, mas não adiantou. Contra ele havia mandados de prisão e até uma nova condenação de 15 anos por homicídio.

Levado ao Plantão Policial, teve a prisão confirmada e já está à disposição da Justiça para voltar ao sistema prisional. Uma captura de alto impacto que põe fim à vida de luxo do condenado.

