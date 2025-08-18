18 de agosto de 2025
INFLUENCIADOR PRESO

Hytalo Santos deixa cadeia chorando e é transferido para SP

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A transferência foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)
A transferência foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP)

Hytalo Santos e Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos na tarde desta segunda-feira (18) da cadeia pública de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) I de Pinheiros, localizado na Zona Oeste da capital. A transferência foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Saiba Mais:

O casal foi detido na última sexta-feira (15), em Carapicuíba, por agentes da Polícia Civil de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Até a transferência, os dois permaneciam custodiados na carceragem do 1º Distrito Policial do município.

Segundo informações da SAP, Hytalo e Israel chegaram ao CDP por volta das 15h50. Ambos são alvos de investigação do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por supostos crimes relacionados à exposição de menores, tráfico de pessoas e produção de conteúdos envolvendo crianças e adolescentes para redes sociais.

No sábado (16), o pedido de liberdade feito pela defesa do casal foi negado pela Justiça paraibana. Embora as investigações estejam em andamento há alguns anos, as prisões ocorreram após a divulgação de um vídeo de 50 minutos publicado recentemente na internet pelo influenciador conhecido como Felca.

No conteúdo, Felca detalha práticas que envolvem a exploração de crianças e adolescentes por parte de influenciadores digitais, entre eles Hytalo. As imagens indicam a utilização de uma residência na Paraíba, adquirida por Hytalo, como local de hospedagem para os envolvidos nas produções.

Após a divulgação do vídeo, o casal deixou o imóvel e viajou de carro até São Paulo, onde passou a residir em um imóvel alugado em Carapicuíba. A Justiça entendeu a mudança de estado como uma possível tentativa de fuga e, por isso, autorizou as prisões. As contas em redes sociais dos investigados também foram suspensas por decisão judicial.

