VÍDEO: Hytalo Santos é preso sob acusações de exploração infantil

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15) em uma residência localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre o Ministério Público da Paraíba (MPPB), o Ministério Público do Trabalho (MPT), as polícias civis da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

A prisão foi determinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux (PB), e ocorre em meio a denúncias de exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Denúncias ganharam repercussão nacional