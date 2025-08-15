15 de agosto de 2025
URGENTE

VÍDEO: Hytalo Santos é preso sob acusações de exploração infantil

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Polícia Civil
Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15), junto com o marido.
Hytalo Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (15), junto com o marido.

O influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira (15) em uma residência localizada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A ação foi resultado de uma operação conjunta entre o Ministério Público da Paraíba (MPPB), o Ministério Público do Trabalho (MPT), as polícias civis da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

A prisão foi determinada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux (PB), e ocorre em meio a denúncias de exploração e exposição de menores em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Denúncias ganharam repercussão nacional

O caso começou a ter grande visibilidade no início de agosto, quando o youtuber Felca, que possui mais de 4 milhões de inscritos, publicou um vídeo acusando Hytalo de “adultizar” crianças e adolescentes em suas produções.

Entretanto, segundo o MPPB, as apurações já estavam em andamento desde 2024, conduzidas por duas promotorias distintas:

  • Bayeux – liderada pela promotora Ana Maria França, investiga festas com menores, consumo de álcool e topless em um condomínio onde o influenciador residia;
  • João Pessoa – sob responsabilidade do promotor João Arlindo, apura um possível esquema de emancipação de menores em troca de presentes, como celulares.

Nos últimos dias, a Justiça da Paraíba adotou uma série de medidas contra o influenciador:

  • Bloqueio das redes sociais e desmonetização de seus conteúdos;
  • Proibição de contato com adolescentes citados nos processos;
  • Apreensão de celulares e computador em sua residência.

Essas decisões foram tomadas em caráter provisório, enquanto as investigações avançam.

Além das investigações criminais, o Ministério Público do Trabalho também apura a conduta de Hytalo. O procurador Flávio Gondim afirmou que já foram analisados mais de 50 vídeos publicados pelo influenciador e colhidos mais de 15 depoimentos de pessoas ligadas à produção de conteúdo.

A suspeita é de que os materiais violem direitos fundamentais de crianças e adolescentes, expondo-os a situações de risco e exploração.

O que diz a defesa

O advogado Sean Abib, representante do casal, declarou que ainda está tomando conhecimento da decisão judicial e que seus clientes estão à disposição da Justiça. Ele nega todas as acusações, afirmando que Hytalo “jamais compactuou com atos atentatórios à dignidade de crianças e adolescentes”.

