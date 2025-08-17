17 de agosto de 2025
NÃO ESCAPOU

Condenado a 11 anos de reclusão é preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
Equipes da Força Tática prenderam o homem em Piracicaba.
Equipes da Força Tática prenderam o homem em Piracicaba.

  Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Força Tática da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (14), no bairro Caxambu, em Piracicaba.

A prisão ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Luciano Guidotti. Os policiais abordaram o suspeito e, após consulta, confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo. A pena ultrapassa 11 anos de reclusão.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem foi levado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

