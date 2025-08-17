Condenado a 11 anos de reclusão é preso em Piracicaba

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Força Tática da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (14), no bairro Caxambu, em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Homem com faca prende mulher e filha em Piracicaba
- Homem morre atropelado e arrastado por carro na SP 330
A prisão ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Luciano Guidotti. Os policiais abordaram o suspeito e, após consulta, confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão pelo crime de roubo. A pena ultrapassa 11 anos de reclusão.
Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. O homem foi levado à Unidade de Polícia Judiciária (UPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.