Trabalhador mata colega a pauladas e come partes do corpo

Um crime macabro deixou moradores de uma comunidade em choque. Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi brutalmente assassinado na terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho, em Ilhéus, na Bahia.

VEJA MAIS

Segundo informações, o colega de trabalho da vítima teria desferido violentas pauladas contra a cabeça de Pedro e, em seguida, praticado um ato de canibalismo ao ingerir parte da massa encefálica. Vizinhos encontraram o corpo e acionaram a polícia. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram buscas intensas pela região de mata, mas o suspeito conseguiu escapar.A crueldade do crime, apelidado de “Canibal de Ilhéus”, espalhou medo e revolta entre os moradores locais.