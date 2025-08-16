17 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CRIME BÁRBARO

Trabalhador mata colega a pauladas e come partes do corpo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Da redação/Pira1
Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi brutalmente assassinado pelo colega canibal.
Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi brutalmente assassinado pelo colega canibal.

 Um crime macabro deixou moradores de uma comunidade em choque. Pedro Nascimento dos Santos, de 60 anos, foi brutalmente assassinado na terça-feira (12), dentro da Fazenda Baixinho, em Ilhéus, na Bahia.

VEJA MAIS

Segundo informações, o colega de trabalho da vítima teria desferido violentas pauladas contra a cabeça de Pedro e, em seguida, praticado um ato de canibalismo ao ingerir parte da massa encefálica. Vizinhos encontraram o corpo e acionaram a polícia. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram buscas intensas pela região de mata, mas o suspeito conseguiu escapar.A crueldade do crime, apelidado de “Canibal de Ilhéus”, espalhou medo e revolta entre os moradores locais.

Até o momento, as forças policiais seguem em diligências, e ainda não informaram a localização do "canibal", nem a motivação do assassinato. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários