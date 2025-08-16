Suspeito de estuprar menina de 14 anos è preso pela polícia

Um homem de 62 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (13), na cidade e Sorocaba.

VEJA MAIS

Segundo informações, o indivíduo abordou a vítima na rua e cometeu o crime sexual em seu carro. Ela relatou o estupro ao chegar na escola.