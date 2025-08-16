17 de agosto de 2025
VÍDEO

Suspeito de estuprar menina de 14 anos è preso pela polícia

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Civil
Após ser localizado e preso, o homem foi encaminhado à delegacia de Capivari.
 Um homem de 62 anos, suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos em Capivari, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (13), na cidade e Sorocaba.

Segundo informações, o indivíduo abordou a vítima na rua e cometeu o crime sexual em seu carro. Ela relatou o estupro ao chegar na escola.

Após dois meses de investigação, a operação coordena pela delegada títular Maria Luísa Dalla Bernardino, cumpriu o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Civil de Capivari. Ao ser localizado e abordado, o homem não reagiu e foi conduzido para a delegacia de Capivari.

