'Pacotões' de maconha são desenterrados pela GCM em Piracicaba

Uma patrulha da Guarda Civil de Piracicaba localizou, nesta sexta-feira (15), um esconderijo com aproximadamente 14,5 quilos de maconha em uma área de difícil acesso na zona rural do município.

A equipe fazia ronda preventiva quando notou uma marca incomum em uma árvore, próximo a um canavial. A suspeita levou os guardas a avançarem cerca de 80 metros mata adentro. No local, encontraram buracos recentes no solo e um saco plástico preto parcialmente encoberto pelo mato. Dentro dele, dois blocos prensados de entorpecente.