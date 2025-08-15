'Pacotões' de maconha são desenterrados pela GCM em Piracicaba

Uma patrulha da Guarda Civil de Piracicaba localizou, nesta sexta-feira (15), um esconderijo com aproximadamente 14,5 quilos de maconha em uma área de difícil acesso na zona rural do município.
A equipe fazia ronda preventiva quando notou uma marca incomum em uma árvore, próximo a um canavial. A suspeita levou os guardas a avançarem cerca de 80 metros mata adentro. No local, encontraram buracos recentes no solo e um saco plástico preto parcialmente encoberto pelo mato. Dentro dele, dois blocos prensados de entorpecente.
A droga foi recolhida e levada ao 4º Distrito Policial, onde passou por perícia da Polícia Científica. O ponto onde o material foi encontrado indica que o local era usado exclusivamente para ocultar a carga.
Ninguém foi detido no momento da apreensão, mas a Polícia Civil investiga a origem e os responsáveis pelo entorpecente.