Na região de Piracicaba, Alckmin fala sobre crise com os EUA

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, se manifestou nesta sexta-feira (15) sobre as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A declaração foi feita durante a cerimônia de inauguração da nova fábrica da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM), em Iracemápolis, no interior de São Paulo.

Saiba Mais:

Segundo Alckmin, as tarifas anunciadas pelo governo norte-americano são "injustificáveis". Ele afirmou que a maior parte dos produtos exportados pelos Estados Unidos ao Brasil entra no país com tarifa zero. De acordo com o vice-presidente, 74% das mercadorias oriundas dos EUA têm isenção tarifária no Brasil. A média das tarifas aplicadas sobre todos os produtos norte-americanos é de 2,7%.