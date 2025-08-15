Na região de Piracicaba, Alckmin fala sobre crise com os EUA

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, se manifestou nesta sexta-feira (15) sobre as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A declaração foi feita durante a cerimônia de inauguração da nova fábrica da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM), em Iracemápolis, no interior de São Paulo.
Saiba Mais:
- Lula inaugura montadora GWM na região de Piracicaba
- 'Pacotões' de maconha são desenterrados pela GCM em Piracicaba
Segundo Alckmin, as tarifas anunciadas pelo governo norte-americano são "injustificáveis". Ele afirmou que a maior parte dos produtos exportados pelos Estados Unidos ao Brasil entra no país com tarifa zero. De acordo com o vice-presidente, 74% das mercadorias oriundas dos EUA têm isenção tarifária no Brasil. A média das tarifas aplicadas sobre todos os produtos norte-americanos é de 2,7%.
Alckmin também mencionou que, desde 2008, os Estados Unidos acumulam um superávit superior a 400 bilhões de dólares na balança comercial com o Brasil. No acumulado de janeiro a julho de 2025, as exportações brasileiras para o mercado norte-americano cresceram 4%.
A fala ocorreu durante a inauguração da primeira unidade industrial da GWM no Brasil. A fábrica inicia as operações com um turno de produção e cerca de 500 funcionários. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participará do evento.