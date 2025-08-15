Cães e homem são salvos por PMs de incêndio em Piracicaba

Por volta das 14h50, uma mulher, em estado de choque, conseguiu fugir de casa e pedir ajuda. Ela contou aos policiais que havia sido agredida e ameaçada pelo companheiro. Minutos depois, segundo o relato, o indivíduo ateou fogo em vários cômodos do imóvel.

Uma ocorrência tensa mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (14) no bairro Jardim Nova Suíça, em Piracicaba. O caso começou como violência doméstica e terminou com incêndio dentro de um apartamento.

Ao chegarem, os policiais viram fumaça saindo do apartamento. A equipe entrou rapidamente e encontrou o suspeito desacordado, provavelmente por causa da inalação de fumaça. Dois cães também estavam presos no local. Todos foram retirados com segurança.

Após o acionamento do Corpo de Bombeiros, os PMs usaram mais de 25 extintores para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outros apartamentos do prédio.

A vítima e o suspeito receberam atendimento médico. O homem foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher e ficou à disposição da Justiça. Os animais ficaram sob os cuidados da família da vítima.