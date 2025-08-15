Projeto Cineteca traz Saneamento Básico - O Filme para Piracicaba

Acontece neste sábado (16), às 19h, e na segunda-feira (18), às 14h, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, a exibição gratuita do filme Saneamento Básico, comédia brasileira de 2007 dirigida e escrita por Jorge Furtado. A ação é realizada em parceria entre o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e a Biblioteca, por meio do projeto Cineteca, com apoio do programa Pontos MIS.

A história se desenrola na fictícia Linha Cristal, onde os moradores, liderados por uma comissão, buscam resolver a falta de saneamento na comunidade. Eles recebem a informação que não há verba para obras, mas existem recursos destinados à produção de um filme. A comunidade decide, então, transformar a necessidade em oportunidade, usando a verba para produzir uma obra cinematográfica sobre a própria construção da fossa. O projeto, que começa como uma solução prática, se torna uma divertida e inesperada jornada, envolvendo a criação de roteiro, elenco e até mesmo a concepção de um monstro que habita o canteiro de obras.