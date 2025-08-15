Projeto Cineteca traz Saneamento Básico - O Filme para Piracicaba

Acontece neste sábado (16), às 19h, e na segunda-feira (18), às 14h, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, a exibição gratuita do filme Saneamento Básico, comédia brasileira de 2007 dirigida e escrita por Jorge Furtado. A ação é realizada em parceria entre o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) e a Biblioteca, por meio do projeto Cineteca, com apoio do programa Pontos MIS.
A história se desenrola na fictícia Linha Cristal, onde os moradores, liderados por uma comissão, buscam resolver a falta de saneamento na comunidade. Eles recebem a informação que não há verba para obras, mas existem recursos destinados à produção de um filme. A comunidade decide, então, transformar a necessidade em oportunidade, usando a verba para produzir uma obra cinematográfica sobre a própria construção da fossa. O projeto, que começa como uma solução prática, se torna uma divertida e inesperada jornada, envolvendo a criação de roteiro, elenco e até mesmo a concepção de um monstro que habita o canteiro de obras.
Saneamento Básico, o Filme é uma crítica bem-humorada à burocracia, à falta de recursos e à criatividade do povo brasileiro, mostrando como a união comunitária pode gerar soluções inovadoras. Ao mesmo tempo, o filme ressalta a importância da cultura e do cinema como ferramentas de transformação social. Estrelado por Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga e Bruno Garcia, o longa recebeu indicações e prêmios importantes e, em 2025, ganhou versão restaurada em 4K.
“O filme mostra, de maneira divertida, como a produção audiovisual pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar pessoas e provocar reflexões sobre temas importantes, como a infraestrutura das cidades e a participação comunitária”, afirma Rober Caprecci, coordenador do MISP.
SERVIÇO
Cineteca: Saneamento Básico, o Filme. Na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (rua Saldanha Marinho, 333 – Centro). Sábado, 16/08, das 19h às 21h, e segunda-feira, 18/08, das 14h às 16h. Entrada gratuita. Informações pelo telefone (19) 3433-3674.