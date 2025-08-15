Grupo coreano YOUNITE se apresenta em Piracicaba na quinta (21)

O grupo de K-pop YOUNITE desembarca no Brasil para a K-Turnê 2025, com apresentações em sete cidades, e fará parada especial em Piracicaba na próxima quinta-feira (21), às 20h, no Teatro São José. Os ingressos estão dispoíveis no site e custam a partir de R$ 80. A classificação indicativa é de 16 anos.
Essa é a primeira vez que os artistas se apresentam na América do Sul. O evento é organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em parceria com a gravadora Brand New Music e outras instituições nacionais e internacionais.
CONHEÇA O YOUNITE
Formado por oito integrantes — Eunho, Steve, Eunsang, Hyungseok, Woono, Dey, Kyungmun e Sion —, o YOUNITE estreou em abril de 2021 com o EP YOUNI-BIRTH e, desde então, vem conquistando fãs no mundo todo. O grupo acumula mais de 8,9 milhões de streams no Spotify, com sucessos como Rock Steady, 1 of 9, WATERFALL e Love It.
O lançamento mais recente, o single BOMBA, chegou no início de agosto, e o último EP, YOUNI-T, lançado em abril, já ultrapassa 10 milhões de visualizações no clipe oficial. Na turnê, o público pode esperar músicas e interpretações inéditas, além de performances marcantes que consagraram o grupo em realities como Road to Kingdom: ACE OF ACE.
Além de Piracicaba, a K-Turnê 2025 passa por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e encerra em Brasília. Criado pelo CCCB, o projeto busca aproximar o Brasil e a Coreia do Sul por meio da música e da cultura pop.