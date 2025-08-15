15 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
K-POP

Grupo coreano YOUNITE se apresenta em Piracicaba na quinta (21)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes Sociais
Formado por oito integrantes, o YOUNITE estreou em 2021 e já acumula milhões de streams.
Formado por oito integrantes, o YOUNITE estreou em 2021 e já acumula milhões de streams.

O grupo de K-pop YOUNITE desembarca no Brasil para a K-Turnê 2025, com apresentações em sete cidades, e fará parada especial em Piracicaba na próxima quinta-feira (21), às 20h, no Teatro São José. Os ingressos estão dispoíveis no site e custam a partir de R$ 80. A classificação indicativa é de 16 anos.

VEJA MAIS:

Essa é a primeira vez que os artistas se apresentam na América do Sul. O evento é organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB), em parceria com a gravadora Brand New Music e outras instituições nacionais e internacionais.

CONHEÇA O YOUNITE

Formado por oito integrantes — Eunho, Steve, Eunsang, Hyungseok, Woono, Dey, Kyungmun e Sion —, o YOUNITE estreou em abril de 2021 com o EP YOUNI-BIRTH e, desde então, vem conquistando fãs no mundo todo. O grupo acumula mais de 8,9 milhões de streams no Spotify, com sucessos como Rock Steady, 1 of 9, WATERFALL e Love It.

O lançamento mais recente, o single BOMBA, chegou no início de agosto, e o último EP, YOUNI-T, lançado em abril, já ultrapassa 10 milhões de visualizações no clipe oficial. Na turnê, o público pode esperar músicas e interpretações inéditas, além de performances marcantes que consagraram o grupo em realities como Road to Kingdom: ACE OF ACE.

Além de Piracicaba, a K-Turnê 2025 passa por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e encerra em Brasília. Criado pelo CCCB, o projeto busca aproximar o Brasil e a Coreia do Sul por meio da música e da cultura pop.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários