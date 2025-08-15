Orquestra de Câmera Miller se apresenta na ESALQ no sábado (16)

Sob a direção artística da Maestrina Gretchen Miller, a Orquestra de Câmera Miller reúne músicos amadores e profissionais em um grupo auto-gerido, que realiza concertos regularmente. Os ensaios acontecem na Sociedade Filarmônica Lyra, em São Paulo, e o repertório da apresentação promete um passeio pela música clássica e contemporânea.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) recebe neste sábado (16), às 17h, um concerto especial da Orquestra de Câmera Miller. O evento acontecerá no Salão Nobre da instituição, com entrada gratuita e aberta ao público.

O concerto terá início com o “Divertimento em Ré Maior K 136”, de Wolfgang Amadeus Mozart, seguido pelo Allegro do Concerto em Ré menor para violino e cordas, de Felix Mendelssohn Bartholdy, com o violinista Guey Chien como solista. A programação ainda inclui o Allegretto da 7ª Sinfonia, de Ludwig van Beethoven; a Dança Húngara nº 1, de Johannes Brahms; e a suite “Jazzin About”, de Pamela Wedgewood, com movimentos como Take it From Here e Broken String Blues. O encerramento ficará por conta de “Farandole”, da Suite nº 2 L’Arlesienne, de Georges Bizet. A regência será compartilhada por Gretchen Miller e Karen Feldman.

A orquestra conta com integrantes da comunidade USP, entre eles Alicia Kowaltowski, Altair Cerqueira dos Anjos, Margarida Feres, Nickolas Augusto Lisboa Silva, Nicole Santos de Morais, Patricia Maria de Carvalho Aguiar e Roberto Ortiz. O grupo reúne profissionais de diversas áreas: promotores de justiça, cientistas premiados internacionalmente, neurocientistas, professores de astrofísica e musicoterapeutas, todos unidos pela paixão pela música.

Para o violinista Celso Cavalheiro, a experiência de participar da orquestra é singular. “Participar da Orquestra Miller é uma experiência muito gratificante. Imagine uma orquestra onde todos querem tocar por puro prazer, com integrantes de todas as idades, gêneros, ideologias e profissões, e ser dirigido pela Maestrina Gretchen Miller, que há mais de 50 anos forma músicos profissionais no Brasil”, disse ao Jornal de Piracicaba.