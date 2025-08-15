Ivana Negri lança livro sobre folclore local neste sábado (16)

A escritora Ivana Maria França de Negri lança, neste sábado (16), às 10h, um novo livro infantil que reúne, pela primeira vez, as principais lendas e personagens do folclore de Piracicaba em uma única edição. A obra será apresentada oficialmente durante a FLICO – Festa Literária do Colégio Objetivo (Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2450), com distribuição gratuita destinada aos alunos dos 6º anos. O evento é aberto para alunos do colégio e suas famílias.
O título também integrará a programação da Flipira, marcada para outubro, no Engenho Central. Informações sobre valores e aquisição da obra podem ser obtidas diretamente com a autora, pelo e-mail: ivanamfn@yahoo.com.br.
Com 84 páginas coloridas, o livro reúne as histórias de A Noiva da Colina, A Inhala Seca, O Túmulo do Padre Galvão, A Cobrona na Catedral, O Capitão Nhô Lica e Elias dos Bonecos. Todas fazem parte da tradição oral piracicabana e foram resgatadas e adaptadas por Ivana desde 2017, quando começou a publicá-las em edições separadas.
Alguns dos volumes anteriores contaram com apoio do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) e do Colégio Objetivo, que os incluiu na grade escolar dos sextos anos. Outras edições foram custeadas pela própria autora, com o objetivo de preservar essas narrativas. “Muitas crianças e adultos desconhecem essas lendas. Se não forem contadas, acabam esquecidas”, ressalta Ivana.
A nova publicação também carrega um toque especial: todas as ilustrações foram feitas pelas netas da escritora – Ana Clara, Ana Laura e Ana Liz.