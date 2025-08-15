Ivana Negri lança livro sobre folclore local neste sábado (16)

A escritora Ivana Maria França de Negri lança, neste sábado (16), às 10h, um novo livro infantil que reúne, pela primeira vez, as principais lendas e personagens do folclore de Piracicaba em uma única edição. A obra será apresentada oficialmente durante a FLICO – Festa Literária do Colégio Objetivo (Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2450), com distribuição gratuita destinada aos alunos dos 6º anos. O evento é aberto para alunos do colégio e suas famílias.

O título também integrará a programação da Flipira, marcada para outubro, no Engenho Central. Informações sobre valores e aquisição da obra podem ser obtidas diretamente com a autora, pelo e-mail: ivanamfn@yahoo.com.br.