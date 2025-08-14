VÍDEO: Polícia encontra casa de Hytalo Santos vazia

Ao chegar ao imóvel, os agentes constataram que a casa estava desocupada. Um ventilador ligado e sacolas acumuladas próximas a uma entrada lateral indicavam movimentação recente. A máquina de lavar também estava funcionando, reforçando que ninguém estava presente.

A residência do influenciador Hytalo Santos, localizada em um condomínio de alto padrão em João Pessoa, foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (13). A operação envolveu policiais e oficiais de Justiça e integra investigações sobre a exposição de menores nas redes sociais.

Segundo o condomínio, Hytalo Santos já havia deixado o local, levando diversos equipamentos eletrônicos em um veículo. A apreensão de celulares, computadores e outros dispositivos foi autorizada pelo juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude, Adhailton Lacet Correia Porto, que acompanha o caso.

Durante a ação, foram encontrados itens que sugerem a presença de crianças na residência, como duas bicicletas infantis e sacolas com pertences diversos. Todo o material recolhido será submetido à análise pericial para verificar seu conteúdo e auxiliar na investigação.

O magistrado alertou que, caso a saída do influenciador seja considerada um obstáculo às investigações, um mandado de prisão preventiva poderá ser expedido.