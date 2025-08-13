Hytalo Santos tem redes sociais bloqueadas após denúncias

A promotora Ana Maria França, responsável pela investigação, destacou que as denúncias envolveram “eventos até tarde da noite, com adolescentes transitando pelo condomínio em topless e festas regadas a bebidas alcoólicas, causando incômodo aos moradores”.

Vizinhos do influenciador Hytalo Santos, residente em um condomínio de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, acionaram o Ministério Público da Paraíba (MPPB) após relatos de festas com consumo de álcool e adolescentes em topless. Os relatos motivaram a abertura de um inquérito para apurar a exposição de menores nas redes sociais pelo influenciador.

Nesta terça-feira (12), a Justiça atendeu ao pedido do MP e determinou o bloqueio das contas de Hytalo Santos nas redes sociais, além da proibição de contato com os adolescentes citados nas investigações. A decisão inclui a desmonetização de todos os conteúdos publicados, impedindo que o influenciador obtenha lucro com seus vídeos. Segundo o MPPB, Hytalo foi ouvido em Bayeux em maio de 2025, enquanto as vítimas não foram interrogadas novamente para evitar revitimização, já que prestaram depoimento em outro processo relacionado à exposição de menores.

A conta de Hytalo no Instagram está fora do ar desde 8 de agosto, após denúncia do influenciador Felca sobre exploração de menores. O TikTok confirmou que a conta do paraibano foi banida em 2025, pela segunda vez. O YouTube restringiu os vídeos para maiores de idade, removeu conteúdos específicos e desmonetizou totalmente o canal, seguindo normas da plataforma.

A defesa do influenciador não se pronunciou até o momento. Também teve a conta da adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, desativada por publicidade de casas de apostas.

Benefícios a familiares de menores

Segundo a investigação, Hytalo Santos fornecia celulares, pagava aluguel e custeava mensalidades escolares para familiares de menores que participavam de vídeos. O promotor João Arlindo Côrrea afirmou que o MP investiga a possibilidade de que esses benefícios estivessem ligados à emancipação de adolescentes para atuar nas redes sociais.