Piracicaba bate novo recorde de dia mais seco do ano; confira

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o nível ideal de umidade para o bem-estar humano é de aproximadamente 60%. Diante do cenário de baixa umidade, a Defesa Civil de São Paulo e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alertas de perigo para a região.

A cidade de Piracicaba registrou um novo recorde de baixa umidade relativa do ar (URA) nesta quarta-feira (13), com o índice chegando a 16%. A marca foi alcançada às 14h53, de acordo com medição da estação meteorológica do campus da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq/USP). O número representa a tarde mais seca do ano na cidade e superou o recorde anterior, de 19%, registrado em 2 de agosto.

O mês de agosto em Piracicaba tem sido marcado pela falta de chuvas e por uma forte amplitude térmica. Segundo medições do Posto Meteorológico da Esalq, não houve nenhum dia de chuva no mês, e as temperaturas diárias médias nos primeiros doze dias não alcançaram os 20ºC. As mínimas no período chegaram a 2,9ºC.

Previsão do tempo para Piracicaba

A Defesa Civil de São Paulo informou que uma massa de ar seco deve predominar sobre o estado até domingo (17), mantendo o tempo estável e sem chuvas significativas, exceto em áreas próximas ao litoral. A previsão para Piracicaba nos próximos dias é de pouca nebulosidade, com manhãs frias e tardes mais quentes.

Nesta sexta-feira (15), a mínima a ser registrada será de 6°C e a máxima nas temperaturas de 25°C. Já no sábado (16), a mínima bate 8°C e a máxima 29°C