Trump diz que Brasil é um 'péssimo parceiro comercial'; veja

Trump classificou o Brasil como um parceiro que, segundo sua avaliação, aplicou tarifas elevadas por um longo período. Ele declarou que os Estados Unidos, por muitos anos, não impuseram taxas equivalentes aos produtos brasileiros. Como resposta, afirmou ter determinado a aplicação de tarifas de 50% sobre itens do Brasil.

Durante uma coletiva realizada na Casa Branca nesta quinta-feira (14), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a política comercial do Brasil e afirmou que o país impõe tarifas elevadas sobre produtos norte-americanos. Segundo ele, a relação comercial entre as duas nações tem sido desfavorável aos Estados Unidos.

O ex-presidente dos EUA também mencionou reações negativas por parte do Brasil após a mudança na política tarifária, mas defendeu as medidas adotadas por seu governo, alegando que eram necessárias diante do cenário comercial.

Declarações sobre Jair Bolsonaro

Além das críticas econômicas, Trump voltou a comentar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele declarou que o ex-chefe do Executivo brasileiro enfrenta ações judiciais por razões políticas e classificou o processo como uma tentativa de retaliação. Na declaração, Trump afirmou que Bolsonaro estaria sendo alvo de perseguição.

Ele já havia se manifestado sobre o tema anteriormente. Em julho, relacionou a imposição de tarifas ao andamento do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Pouco depois, divulgou uma carta com timbre da Casa Branca, na qual pedia a suspensão imediata do processo judicial contra o ex-presidente brasileiro, acusando o Judiciário do país de atuar de forma parcial.

Acusações contra Bolsonaro