FATALIDADE

Homem morre esmagado pela mulher de 100 kg em acidente doméstico

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A vítima foi encontrada inconsciente após a mulher, que perdeu o equilíbrio, cair sobre ele e ficar presa entre a cama e a parede
A vítima foi encontrada inconsciente após a mulher, que perdeu o equilíbrio, cair sobre ele e ficar presa entre a cama e a parede

Um homem de 59 anos morreu na madrugada de segunda-feira (11), em Campanhã, na cidade do Porto, em Portugal, após um acidente doméstico envolvendo sua companheira. O caso foi inicialmente divulgado pela imprensa internacional e repercutiu em veículos portugueses.

Saiba Mais:

De acordo com informações apuradas, o homem estava deitado no chão ao lado da cama quando a companheira, ao tentar se levantar, perdeu o equilíbrio e caiu sobre ele. A mulher, que pesa aproximadamente 100 quilos, ficou presa entre a cama e a parede, sem conseguir se mover.

Gritos foram ouvidos por vizinhos, que entraram no local e prestaram socorro. Segundo o jornal português Correio da Manhã, foi necessário o auxílio de cinco pessoas para remover a mulher e tentar liberar o homem.

Equipes de emergência chegaram ao local pouco depois. O homem foi encontrado inconsciente e, apesar dos esforços de reanimação, sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

As autoridades que investigaram o ocorrido concluíram que se tratou de um acidente. A causa da morte foi registrada como asfixia acidental. A mulher recebeu apoio psicológico após o incidente.

Segundo relatos da imprensa local, o casal morava junto havia vários anos, mas não possuía registro formal de união.

