VÍDEO:PM pega ladrões com Hillux roubada da Toyota em Piracicaba

Após uma perseguição cinematográfica, a caminhonete foi recuperada pela Polícia Militar.
  Uma ação rápida e cinematográfica da Polícia Militar, que contou com importante apoio do Helicóptero Água, resultou na prisão de dois criminosos e na recuperação de uma caminhonete Toyota Hilux preta, avaliada em R$ 350 mil, que havia sido roubada de um espaço da concessionária Toyota em Piracicaba.

O crime aconteceu quando a dupla, armada com um revólver, invadiu o estabelecimento, rendeu funcionários e fugiu levando o veículo e cinco celulares das vítimas, que foram amarradas.

 Assim que o roubo foi comunicado pelo COPOM, equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior entraram em ação.

Pouco tempo depois, uma viatura localizou a Hilux circulando próxima a um viaduto na Rodovia SP-304. Ao perceber a aproximação dos policiais, os suspeitos abandonaram o carro e tentaram escapar correndo em direções opostas. A fuga mobilizou até o helicóptero Águia, que sobrevoou a área para dar apoio às buscas.

Um dos detidos admitiu ter usado um revólver no assalto, mas disse ter se livrado da arma durante a fuga — sem revelar onde. Nas imediações, a PM encontrou os cinco celulares roubados.

Pressionados, os criminosos confessaram que entregariam a caminhonete a uma mulher em outro município.

Os dois foram levados ao Distrito Policial, onde permaneceram presos. A Hilux e os celulares foram devolvidos às vítimas. Um dia individuo já tinha passagem pra polícia.

