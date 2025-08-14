Condenada nos atos de 8/1 apanha na cadeia “por ser bolsonarista'

Uma mulher de 62 anos foi agredida dentro do Presídio Feminino de Florianópolis, em Santa Catarina. A detenta, identificada como Jucilene Costa do Nascimento, cumpre pena de 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O episódio ocorreu no dia 4 de agosto, após um desentendimento com outras internas da mesma cela.
Saiba Mais:
- Homem mata irmão a facadas durante discussão em Piracicaba
- VÍDEO:PM pega ladrões com Hillux roubada da Toyota em Piracicaba
Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), a agressão foi identificada durante um procedimento de rotina. Após o ocorrido, Jucilene foi encaminhada para atendimento médico, passou por exame de corpo de delito e foi registrado boletim de ocorrência. A interna responsável pela agressão foi transferida para outra cela como medida preventiva.
O motivo do desentendimento teria sido a descoberta, por parte das demais custodiadas, do motivo da prisão de Jucilene. A Sejuri afirmou que todas as providências legais e administrativas foram tomadas pela direção da unidade.
A defesa da custodiada já havia solicitado, em maio deste ano, a substituição da prisão por medidas cautelares. Após a agressão, o pedido foi renovado, mas voltou a ser negado pela Justiça na quarta-feira (13).
Jucilene foi inicialmente presa em 2023, após os atos de depredação nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. Após sete meses detida, chegou a ser liberada, mas voltou à prisão em 2024. Atualmente, está presa há cerca de um ano e dois meses.
Em nota, a Sejuri reforçou que o caso está sob apuração e que a secretaria repudia qualquer tipo de violência dentro do sistema prisional.