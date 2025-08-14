Condenada nos atos de 8/1 apanha na cadeia “por ser bolsonarista'

Uma mulher de 62 anos foi agredida dentro do Presídio Feminino de Florianópolis, em Santa Catarina. A detenta, identificada como Jucilene Costa do Nascimento, cumpre pena de 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O episódio ocorreu no dia 4 de agosto, após um desentendimento com outras internas da mesma cela.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), a agressão foi identificada durante um procedimento de rotina. Após o ocorrido, Jucilene foi encaminhada para atendimento médico, passou por exame de corpo de delito e foi registrado boletim de ocorrência. A interna responsável pela agressão foi transferida para outra cela como medida preventiva.