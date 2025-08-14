15 de agosto de 2025
AGRESSÃO!

Condenada nos atos de 8/1 apanha na cadeia “por ser bolsonarista'

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 62 anos foi agredida dentro do Presídio Feminino de Florianópolis, em Santa Catarina. A detenta, identificada como Jucilene Costa do Nascimento, cumpre pena de 14 anos de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O episódio ocorreu no dia 4 de agosto, após um desentendimento com outras internas da mesma cela.

Saiba Mais:

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), a agressão foi identificada durante um procedimento de rotina. Após o ocorrido, Jucilene foi encaminhada para atendimento médico, passou por exame de corpo de delito e foi registrado boletim de ocorrência. A interna responsável pela agressão foi transferida para outra cela como medida preventiva.

O motivo do desentendimento teria sido a descoberta, por parte das demais custodiadas, do motivo da prisão de Jucilene. A Sejuri afirmou que todas as providências legais e administrativas foram tomadas pela direção da unidade.

A defesa da custodiada já havia solicitado, em maio deste ano, a substituição da prisão por medidas cautelares. Após a agressão, o pedido foi renovado, mas voltou a ser negado pela Justiça na quarta-feira (13).

Jucilene foi inicialmente presa em 2023, após os atos de depredação nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. Após sete meses detida, chegou a ser liberada, mas voltou à prisão em 2024. Atualmente, está presa há cerca de um ano e dois meses.

Em nota, a Sejuri reforçou que o caso está sob apuração e que a secretaria repudia qualquer tipo de violência dentro do sistema prisional.

