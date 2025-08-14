CNH Digital: pode dirigir só com ela? Veja o que diz a lei

A Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital) transformou a rotina de motoristas no Brasil, permitindo que condutores deixem o documento físico em casa e apresentem apenas a versão eletrônica durante fiscalizações. Mas será que a lei realmente permite dirigir só com ela?
A legislação brasileira reconhece oficialmente a CNH Digital como documento válido em todo o território nacional. Durante abordagens, basta apresentá-la no celular para cumprir a exigência legal. A versão digital é emitida apenas por meio de aplicativos oficiais, o que garante segurança e autenticidade.
Além de dispensar o porte do documento físico, a CNH Digital oferece benefícios que facilitam o dia a dia dos motoristas:
- Validade idêntica à versão impressa;
- Disponibilidade no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT);
- Acesso rápido e até offline;
- Verificação de autenticidade por QR Code.
A tecnologia utilizada na CNH Digital impede falsificações e garante confiabilidade. O QR Code presente no documento permite que agentes de trânsito confirmem a validade em segundos, aumentando a segurança jurídica e prática para condutores.
Apesar de a lei permitir dirigir apenas com a versão digital, especialistas recomendam manter o documento físico como alternativa. Problemas como falhas no aplicativo, falta de internet ou bateria podem impedir a apresentação da CNH em situações emergenciais.
Como emitir a CNH Digital?
Para obter a versão eletrônica, o processo é simples:
- Baixe o aplicativo CDT na Google Play ou App Store;
- Faça login com sua conta Gov.br;
- Valide seus dados, seguindo as instruções do aplicativo;
- Informe o número do Renach e o código de segurança da CNH física;
- Escaneie o QR Code no verso do documento impresso;
- Realize a leitura facial para concluir a validação.
Após a conclusão, o documento ficará disponível no aplicativo, mesmo sem conexão à internet.