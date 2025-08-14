CNH Digital: pode dirigir só com ela? Veja o que diz a lei

A Carteira Nacional de Habilitação Digital (CNH Digital) transformou a rotina de motoristas no Brasil, permitindo que condutores deixem o documento físico em casa e apresentem apenas a versão eletrônica durante fiscalizações. Mas será que a lei realmente permite dirigir só com ela?

A legislação brasileira reconhece oficialmente a CNH Digital como documento válido em todo o território nacional. Durante abordagens, basta apresentá-la no celular para cumprir a exigência legal. A versão digital é emitida apenas por meio de aplicativos oficiais, o que garante segurança e autenticidade.