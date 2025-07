Governo quer acabar com autoescola obrigatória na CNH

O Ministério dos Transportes apresentou nesta terça-feira (29) uma proposta que prevê a retirada da obrigatoriedade de frequentar centros de formação de condutores (CFCs) para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio).

Saiba Mais:

A proposta ainda está em análise pela Casa Civil da Presidência da República. Se aprovada, será regulamentada por meio de resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), responsável pela normatização do sistema de trânsito no país.