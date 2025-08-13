VÍDEO: Motorista toma revólver e mata ladrão durante assalto

14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
Durante o assalto, a vítima tomou a arma do ladrão e efetuou disparos certeiros.
 Um assalto terminou em morte e corre-corre no fim da tarde desta terça-feira (12), na movimentada avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, Zona Sul de São Paulo. Um motorista de 27 anos, que estava com a irmã, reagiu a um roubo e virou o jogo contra o bandido.

O criminoso, de 35 anos, se aproximou de moto, armado, e anunciou o assalto no meio do congestionamento. Mas bastou um vacilo para a situação mudar. Em segundos, o motorista agarrou a arma do ladrão e atirou. Pelo menos três disparos atingiram o assaltante, que ainda tentou correr, abandonou a moto roubada e fugiu mancando.

Ferido, o bandido deu entrada no Hospital Campo Limpo, mas não resistiu.

 A Polícia confirmou que a moto usada no crime foi apreendida e o caso registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo) como roubo, legítima defesa, homicídio e apreensão de veículo.

Testemunhas disseram que a cena foi de tensão total, com motoristas tentando se proteger e buzinas por todos os lados.

