O que significa o “i” do iPhone? Steve Jobs revelou em 1998

Você talvez já tenha se perguntado: por que o iPhone começa com a letra “i”? A resposta está ligada à apresentação do iMac, em 1998, nove anos antes da chegada do primeiro iPhone ao mercado.

Naquela ocasião, Steve Jobs explicou que o “i” tinha um propósito mais amplo do que apenas indicar “internet”. Ele representava cinco ideias centrais:

Internet: conectar as pessoas ao mundo digital;

conectar as pessoas ao mundo digital; Individual: refletir a personalização para cada usuário;

refletir a personalização para cada usuário; Instruir : estimular a educação e o aprendizado;

: estimular a educação e o aprendizado; Informar : facilitar o acesso à informação;

: facilitar o acesso à informação; Inspirar: fomentar criatividade e inovação

Jobs ressaltou ainda que essa não era uma definição rígida, mas sim um conjunto de conceitos que capturavam a filosofia da Apple — uma visão aberta à interpretação pessoal e centrada no usuário.