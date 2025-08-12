Mãe vai a baile funk e bebê morre nos braços do irmão de 5 anos

O caso aconteceu em Magalhães Bastos, no Rio de Janeiro. Em desespero, a mãe correu para a UPA do bairro, mas já era tarde: a bebê chegou sem vida.

Uma mãe deixou a filha bebê sob os cuidados do irmão de apenas 5 anos para ir curtir um baile funk, neste domingo (10). Horas depois, ao voltar para casa, encontrou a criança de 8 meses desacordada.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu a mulher ainda dentro da unidade de saúde, em operação conjunta com a 34ª DP (Bangu).

Na residência da acusada, os agentes encontraram um cenário digno de abandono: paredes encardidas, roupas rasgadas, sujeira por todos os lados e nenhum espaço seguro para crianças. Vizinhos contaram que não era a primeira vez que a mãe deixava os filhos sozinhos por horas para sair.

A mulher tem cinco filhos, mas apenas dois viviam com ela. O menino de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar. Agora, a acusada vai responder por abandono de incapaz seguido de morte, crime grave que pode resultar em muitos anos de prisão.