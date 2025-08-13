Pastor é filmado de peruca e calcinha na rua e gera polêmica

Nas imagens, o pastor aparece vestido com roupas tradicionalmente associadas ao público feminino. O conteúdo gerou questionamentos nas plataformas digitais sobre a identidade do homem nas imagens e os motivos da vestimenta.

Um vídeo que mostra o pastor Eduardo Costa usando uma peruca loira e uma peça de roupa íntima feminina foi amplamente compartilhado nas redes sociais nesta semana. A gravação foi feita em Goiânia, no estado de Goiás.

Eduardo Costa é conhecido localmente como líder religioso e utiliza o título de bispo. Ele possui um canal no YouTube onde publica músicas gospel, incluindo uma intitulada "Barrabás". No Instagram, o perfil do pastor é privado e conta com aproximadamente 1,6 mil seguidores. A biografia da conta menciona: “Poder e milagres – pastor”.

Após a divulgação do vídeo, Eduardo gravou um pronunciamento ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa. Na gravação, ele afirmou que a vestimenta foi utilizada com o objetivo de realizar uma investigação pessoal e que a ação não faz parte de seu comportamento cotidiano.

“Na noite de ontem eu fui fazer uma investigação sobre uma situação pessoal minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação”, declarou o pastor.