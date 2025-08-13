Projeto Tons do Brasil chega ao Engenho Central de Piracicaba

O Tons do Brasil apresenta repertório que valoriza a diversidade da música brasileira, com novas interpretações para canções consagradas. A combinação de instrumentos de diferentes timbres resulta em arranjos instrumentais inéditos para variados estilos e públicos.

Piracicaba recebe no sábado (16) o concerto Tons do Brasil, interpretado pela Orquestra Lyra Mojimiriana, sob regência do maestro Carlos Lima. O repertório reúne obras da Música Popular Brasileira em arranjos instrumentais, passando por samba, bossa-nova, MPB e pop rock. A apresentação será às 19h, no palco Bem-Vindo ao Engenho, próximo à passarela pênsil, no Parque do Engenho Central. A entrada é gratuita.

O projeto circula por cidades do interior paulista, com apresentações gratuitas em praças e teatros, democratizando o acesso à música instrumental e promovendo encontros entre artistas e plateias. A turnê já passou por Ribeirão Preto, Indaiatuba, Holambra, Limeira, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Ubatuba, São João da Boa Vista e Amparo, sempre com grande participação do público.

A proposta incentiva o público a valorizar a música instrumental e promove encontros entre artistas e ouvintes, usando a cultura como meio de conexão e preservação das tradições brasileiras.

A iniciativa é realizada pela BW Produções e pela Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo (PROAC-ICMS), com patrocínio da Braspress e Facchini, e apoio da Prefeitura de Piracicaba.

SERVIÇO