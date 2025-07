Tráfico em família é desmantelado no Esplanada em Piracicaba

A ação, batizada de “Operação Negócios de Família”, aconteceu na manhã desta terça-feira (30) e teve apoio da Guarda Civil Municipal de Piracicaba e Capivari, com equipes da ROMU e do Canil.

Uma grande operação da Polícia Civil de Piracicaba colocou fim a um esquema de tráfico de drogas, comandado por membros da mesma família no bairro Jardim Esplanada.

Ao todo, cinco casas foram alvo de mandados de busca e apreensão, nas ruas Vasco da Gama e José Pedro de Freitas. Segundo as investigações do Setor de Investigações Gerais (SIG), os envolvidos vinham movimentando o tráfico na região de forma organizada, com participação direta de adultos e até de um adolescente.

Seis pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Entre os detidos estão: Q.D.J., conhecida como Cunhada, U.R.L.S., o Carioca, K.P.N., apelidado de Japa, G.P. e T.C.G..

Além deles, um menor de idade, filho de uma das presas, também foi apreendido por participar da preparação e venda dos entorpecentes.