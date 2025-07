Helinho Zanatta: saúde e água são prioridade zero

4. No fim do ano passado e no início da sua gestão, saúde e abastecimento de água estavam entre os principais gargalos do município — temas que dominaram boa parte das suas entrevistas. Como essas áreas vêm sendo tratadas atualmente e que avanços já foram alcançados no enfrentamento desses problemas?

São duas áreas que têm total prioridade. Saúde e água representam a sobrevivência, e por isso eu digo que são prioridade zero! Diariamente, parte do meu tempo como prefeito é dedicado a esses dois setores — assim como aos demais — pois sou um prefeito que cobra diariamente e acompanha tudo o que é possível, sempre dando nossa diretriz. Estamos em uma fase de arrumação. Bons reflexos já foram notados, mas ainda há muito por vir.

Na saúde, por exemplo, temos os mutirões de exames, que tiveram resultados excelentes para zerar as filas. Além disso, estamos melhorando a estrutura das unidades para oferecer mais conforto e qualidade à população. Já reformamos e entregamos as seguintes unidades: USF Algodoal, USF Eldorado 2, USF Santa Fé, UBS Planalto, USF Ártemis, UBS Cecap, USF Tupi e USF Monte Líbano. Atualmente, temos oito unidades em reforma: USF Mário Dedini 2, USF Kobayat Líbano, USF Cecap, Farmácia Cecap (que será entregue na próxima semana), USF Jaraguá, UBS Piracicamirim, USF Serra Verde e USF São José. Além disso, estamos promovendo melhorias com equipe própria na Clínica dos Olhos e no Centro de Especialidades Médicas (o Postão).