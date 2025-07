Samir Xaud, presidente da CBF, é alvo de investigação da PF

Agentes da PF estiveram na residência de Xaud e também na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas dos investigados.

As investigações começaram em setembro de 2024, durante as eleições municipais, quando o empresário Renildo Lima foi preso com R$ 500 mil, parte do dinheiro encontrada em sua cueca.

Samir Xaud e Helena da Asatur são do mesmo partido, o MDB, e integram o mesmo grupo político em Roraima. O atual presidente da CBF foi candidato a deputado federal pelo partido em 2022, mas não foi eleito.

Os alvos da operação