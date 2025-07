Pen drive achado no banheiro de Bolsonaro tem conteúdo revelado

O objeto foi encontrado no banheiro da casa de Bolsonaro, durante uma operação da Polícia Federal (PF), autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação mirava o ex-Presidente e seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), no âmbito da investigação sobre possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito. O dispositivo foi encaminhado para análise no laboratório da corporação.

A perícia no pen drive apreendido em um banheiro na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, foi finalizada, e o conteúdo do dispositivo foi considerado irrelevante para o inquérito que investiga suposta coação à Justiça brasileira. A informação foi revelada pelo G1, em contato com fontes próximas à investigação nesta segunda-feira (21).

Na última sexta-feira (18), o político declarou desconhecer o pen drive. "Olha, uma pessoa pediu para ir ao banheiro, eu apontei o banheiro, e voltou com um pen drive na mão. Nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso", afirmou Bolsonaro.

Perícia no celular ainda segue sem prazo definido

Ao contrário do pen drive, a perícia no celular de Bolsonaro ainda está em andamento e não tem data para ser concluída. Investigadores informam que a extração de dados em nuvem demanda mais tempo. O objetivo da análise é identificar materiais que possam ter relação com a investigação em curso.



A PF também apreendeu durante a operação US$ 14 mil em espécie, R$ 8 mil e uma cópia impressa de uma ação judicial protocolada nos Estados Unidos. Essa ação foi movida pela plataforma de vídeos Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, alegando censura judicial. O documento conta com o apoio do Trump Media & Technology Group, empresa ligada ao ex-presidente norte-americano Donald Trump.