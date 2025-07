Uma semana após o incêndio, Mercadão tenta voltar à rotina

Uma semana após o incêndio que atingiu o Mercado Municipal de Piracicaba, a rotina dos comerciantes ainda está sendo reestabelecida. A reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local nesta segunda-feira (29) para acompanhar a movimentação e conversar com permissionários sobre os impactos do ocorrido.

Saiba Mais:

O incêndio, registrado na madrugada da última quarta-feira (23), comprometeu cerca de 25% da estrutura do prédio e atingiu 19 boxes. A situação deixou comerciantes sem espaço físico para trabalhar. Desde então, a Prefeitura de Piracicaba tem articulado medidas emergenciais para mitigar os prejuízos e oferecer apoio aos atingidos. A gestão do mercado é feita por meio de parceria público-privada entre a Prefeitura e a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal.