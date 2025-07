VÍDEO: Acidente vira briga, buzinaço e corre-corre em Piracicaba

Um acidente simples virou um verdadeiro caos no centro de Piracicaba na tarde desta terça-feira (29). Um motoqueiro foi atropelado por um carro que saía de um estabelecimento e, em poucos minutos, a situação saiu totalmente do controle.

Tudo começou quando o motociclista descia a rua e foi surpreendido por um carro na via. Com o impacto, ele foi ao chão, e a moto ficou danificada. Mesmo machucado, conseguiu se levantar. Outros motoqueiros que passavam por ali pararam para ajudar, mas a discussão acabou em troca de tapas e socos

A tensão explodiu, e um homem chegou a pegar um grande pedaço de madeira. Revoltados, os demais motociclistas responderam com um buzinaço intenso no local, chamando a atenção de quem passava pela via.

Viaturas da GCM chegaram com rapidez, mas, muitos envolvidos ja tinham dispersado. A será investigada pelas autoridades.