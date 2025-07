Jovem Gabriela é morta a tiros durante roubo em ponto de ônibus

Gabriela Camargo de Jesus Lima, uma jovem de apenas 20 anos, foi assassinada brutalmente com tiros no peito ao sair de casa para mais um dia de trabalho. Ela foi vítima de um latrocínio — roubo seguido de morte — que chocou a cidade de Hortolândia, nesta terça-feira (29), na Região Metropolitana de Campinas.

Segundo informações da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, Gabriela aguardava o ônibus quando foi surpreendida por um criminoso armado, que chegou em uma motocicleta. As imagens de câmeras de segurança mostraram a jovem sendo rendida e entregando o celular. No entanto, ao ver o bandido fugir, ela correu atrás dele, numa tentativa desesperada de recuperar o aparelho.

Foi nesse momento que o criminoso atirou, pelo menos três vezes. Um dos disparos atingiu Gabriela, que caiu no chão sem chances de defesa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado com urgência, mas os socorristas só puderam confirmar o óbito ainda no local. A frieza da execução, registrada por câmeras, evidencia a crueldade do autor.