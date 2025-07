Carro com criança bate e deixa presos em ferragens em Piracicaba

Duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas com o uso de ferramentas especiais. O veículo teve a estrutura cortada pelos bombeiros para que os ocupantes pudessem ser retirados em segurança.

Um grave acidente entre um carro e um caminhão mobilizou equipes de socorro no início da tarde desta terça-feira (29), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba, no sentido São Pedro.

Uma criança, que estava no banco traseiro, conseguiu sair do carro antes da chegada das equipes de resgate.

Segundo informações preliminares, as três vítimas foram socorridas, com duas encaminhadas a hospitais da cidade, e uma levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O trânsito na região está normal, mas exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo local.