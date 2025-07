VÍDEO: Pitbull ataca jovem em festa na região de Piracicaba

Uma jovem de 20 anos foi atacada por um cachorro da raça pitbull durante uma festa de casamento realizada no domingo (27), em uma chácara localizada no bairro Chácaras do Porto, em Limeira (SP), na Região Metropolitana de Piracicaba. A vítima foi levada ao Hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, onde recebeu atendimento e foi liberada no mesmo dia após medicação.

O ataque foi registrado por uma câmera de segurança do local. As imagens mostram três pessoas se aproximando do portão quando o animal avança contra a jovem. Ela não consegue se afastar a tempo e é atingida.